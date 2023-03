Bezirksgericht Bülach – Rentner wollte zu Zahnbehandlung fliegen und biss Polizistin Als er seine Eisteeflasche abgeben sollte, rastete ein 75-Jähriger am Flughafen Zürich aus. Vor Gericht zeigte der Mann Reue und bedankte sich für das Urteil. Daniela Schenker

Sicherheitskontrolle am Flughafen Zürich. Hier ist ein Rentner am 1. August 2022 völlig ausgerastet. Symbolfoto: Sibylle Meier

Es ist eine Situation, wie sie bei den jährlich rund 10 Millionen Passagierkontrollen am Flughafen Zürich jeden Tag dutzendfach vorkommt. Ein Reisender wird aufgefordert, seine Getränkeflasche entweder auszutrinken oder abzugeben. Doch just dies versetzte einen 75-jährigen Mann am 1. August 2022 derart in Rage, dass die Sektorchefin der Sicherheitskontrolle herbeigerufen werden musste.