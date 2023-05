Vandalismus im Zürcher Stadtwald – Rentner fällt über 100 Bäume Einem Mitarbeiter von Grün Stadt Zürich bemerkte in einem Waldabschnitt am Uetliberg verunstaltete Bäume. Nun konnte die Polizei einen 78-Jährigen verhaften. Ev Manz

Am Schwendeholzweg am Üetliberg machte sich der Mann an rund 100 Bäumen zu schaffen. Foto: Stadtpolizei Zürich

Das verunstaltete Waldstück an den nördlichen Flanken des Üetlibergs war dem Mitarbeiter von Grün Stadt Zürich schon länger aufgefallen. Es schien ihm, als seien im Stadtwald am Schwendenholzweg, der Verbindung zwischen dem Picknickplatz Hohenstein und der SZU-Station Ringlikon, ohne sein Wissen Bäume gefällt worden. Und nicht wenige. Er zählte an die 100 Bäume. Ende April erstattete der Mitarbeiter deshalb bei der Stadtpolizei Zürich Anzeige. Zudem seien bei einigen Mammutbäumen Äste abgesägt worden.

Einzelnen Bäumen hat er auch die Äste abgesägt. Foto: Stadtpolizei Zürich

Bei einer Besichtigung des betroffenen Waldabschnitts durch die Stadtpolizei, wiesen einige Details darauf hin, dass erst kürzlich jemand aktiv Bäume gefällt haben musste.

Mehr Licht für Mammutbäume

Mit dieser Erkenntnis hat die Stadtpolizei «aufwändige» Fahndungsmassnahmen eingeleitet, wie sie am Dienstag mitteilt. Am vergangenen Donnerstagabend spät konnte die Stadtpolizei Zürich einen Erfolg verbuchen. Gegen 22 Uhr gelang es ihr, an der Mammutbaum-Allee einen 78-jährigen Mann in flagranti festzunehmen.

Die Polizei schätzt den Sachschaden am Stadtwald auf über hunderttausend Franken. Foto: Stadtpolizei Zürich

Bei der anschliessenden Einvernahme zeigte sich der Rentner geständig. Er sagte, dass er den Mammutbäumen mehr Licht und Wärme habe verschaffen wollen.

Er muss sich nun vor der zuständigen Staatsanwaltschaft verantworten. Der angerichtete Sachschaden beträgt über hunderttausend Franken.

Ev Manz

