Restaurant AnaMiRa in Zürich – Italienisch oder marokkanisch? Mediterran! Im Lokal in der Binz verwirklicht ein junges, multinationales Paar seinen Traum. Mit kunstvoll angerichteten Tellern. Emil Bischofberger

Ein Auge für die Inszenierung: Die Pulpo-Vorspeise aus dem Anamira. Foto: Urs Jaudas

Eine Frau und ein Mann lernen sich kennen, werden ein Paar, zeugen ein Kind und gründen bald darauf ihr eigenes Unternehmen. So klassisch ist die Vita von Milud Saqim und Ana Maria Popescu verlaufen – zusammen haben sie vergangenen Oktober das Restaurant AnaMiRa an der Uetlibergstrasse eröffnet, zwischen Manesseplatz und Bahnhof Binz gelegen. Der Name des Lokals setzt sich aus ihren Vornamen zusammen, das Ra steht für Sohn Rayan.