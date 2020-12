Zürcher Gastrobetrieb vor dem Aus – Restaurant Sonnenberg schliesst Das bekannte Restaurant auf dem Sonnenberg stellt den Betrieb ein. Im nächsten Jahr ist eine Wiedereröffnung geplant – vielleicht.

Die Herdplatten werden ausgeschaltet: Das Restaurant Sonnenberg stellt den Betrieb ein. Foto: Nicola Pitaro

Seit 20 Jahren betreut die Freddy Burger Management Gruppe das Restaurant Sonnenberg, nun stellt sie den Betrieb der Gaststätte Mitte Dezember ein. Den Mitarbeitern musste gekündigt werden, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Mitte 2021 soll die Wiedereröffnung in einer veränderten Konstellation und mit einem Neukonzept in Angriff genommen werden, sofern es die Umstände erlauben würden.

Grund für die Schliessung: Corona. «Das Ausbleiben jeglicher Veranstaltungen, die fehlenden Festtagsanlässe und der erneute massive Einbruch der Gästefrequenz auf Grund der strengen Restriktionen während der zweiten Corona-Welle, verunmöglichte es, den Betrieb wirtschaftlich aufrecht zu erhalten», heisst es in der Mitteilung. Da das Ende der Corona-Pandemie momentan nicht absehbar sei, sähe man keine Alternative. (shu)