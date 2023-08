Restaurants 555+ und Soi Thai in Zürich – Diese Thai-Pop-ups sind Konkurrenten und schwärmen voneinander Authentische Thai-Küche versprechen zwei Lokale und lösen das auch ein. Mal mehr, mal weniger routiniert – und einmal bald permanent. Emil Bischofberger

555+ zu Gast in der Bar Exer: Das Pop-up liefert einfache Thai-Gerichte, die schmecken. Foto: Dominique Meienberg

Es braucht schon eine gute Portion Selbstbewusstsein, um sich in Zürich als Newcomer als «Dein Lieblings-Thai-Pop-up» zu nennen. Schliesslich haben sich die Gründer von Soi Thai den Ruf erkocht – und verteidigen ihn seit acht Jahren Sommer für Sommer souverän an ihrem Stammplatz, in der alten Seilerei oberhalb des Bellevues.