Zürcher Statistik 2020 – Retten die Lockdown-Babys das Zürcher Bevölkerungswachstum? Am Donnerstag präsentiert die Stadt die neue Bevölkerungsstatistik. Und klärt endlich die Frage, ob in den letzten Monaten tatsächlich mehr Kinder gezeugt wurden. Lorenzo Petrò

Kommen nach dem Lockdown mehr Babys zur Welt? Oder weniger? Foto: Getty Images

In Zürich ist im vergangenen Jahr etwas Bemerkenswertes passiert: Zum ersten Mal seit langem ist die Bevölkerung zurückgegangen. Nein, nicht wegen der Corona- Übersterblichkeit, sondern weil mehr Personen aus der Stadt weg- als zugezogen sind. Und: Wegen der Grenzschliessungen zogen auch weniger Ausländer in die Stadt. Die Zahl der Zuzüger ging im ersten Halbjahr um 3153 Personen zurück. Im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 18 Prozent. Weggezogen sind hingegen praktisch gleich viele wie im Vorjahr. Von Januar bis Juni 2020 schrumpfte die Stadt so um 954 auf 433’054 Personen.