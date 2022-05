20' LUZ – YB: Luzern zeigt sein gar nicht so altes Gesicht

Nur ein Gegentor kassierte Luzern in den letzten drei Partien. Vielleicht täuschten die Gegner (Lausanne, Servette und Sion) etwas über die Defensivschwäche des FCL hinweg. In den sechs Pflichtspielen davor fingen sie nämlich immer mindestens zwei Gegentreffer. Dennoch: Zwei Tore in sieben Minuten sind in der aktuellen Situation ein absoluter Horrorstart. Zumal die Offensive der Luzerner bisher ebenfalls noch nicht in Erscheinung trat.