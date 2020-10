Illustration: Kornel Stadler

Die ganze Schweiz schaut nach Bern und fragt sich, was wohl die nächsten Massnahmen sind, um die unendliche Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Dabei geht vergessen, dass in diesem Moment eine der wichtigsten aussenpolitischen Weichenstellungen ansteht, nämlich die Klärung unseres Verhältnisses zur EU. Der Bundesrat hat zwar vor zehn Tagen mit Livia Leu Agosti eine neue Unterhändlerin bestimmt, die den Rahmenvertrag (Insta) aushandeln soll. Doch seither gibt es eine Art Lockdown in der Europapolitik. Durchgesickert ist einzig, dass der Bundesrat am 4. November seine Position für weitere Verhandlungen festlegen will und Leu dann nach Brüssel fliegt. Völlig unklar bleibt, mit welchem Mandat.