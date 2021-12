Italienischer Bürgerlohn – Rettung in der Pandemie, Flop bei der Jobsuche Der Bürgerlohn, ganzer Stolz der Cinque Stelle, spaltet Italien. Nun legt ihn Premier Mario Draghi neu auf – mit mehr Geld und mehr Kontrollen. Er ist eben auch ein Quell des Betrugs. Oliver Meiler aus Rom

Der «Geist des Bürgerlohns» gefällt ihm, die Modalitäten etwas weniger: Premier Mario Draghi baut nun neue Kontrollen und Sanktionen ein – und stockt das Budget um eine Milliarde Euro auf. Foto: Alberto Pizzoli (AFP)

Wenn Luigi Di Maio von den Cinque Stelle auf die vergangenen drei Jahre zurückblickt, dann ist ihm eine Szene besonders peinlich. Sie trug sich im Herbst 2018 auf dem zentralen Balkon im ersten Stock des Palazzo Chigi zu, Sitz des italienischen Premiers. Es war schon später Abend. Im Ministerrat wurde die Einführung des «Reddito di cittadinanza» beschlossen, des Bürgerlohns, Paradeanliegen der Protestpartei.

Die Fünf Sterne hatten einige Dutzend Parlamentarier unter dem Balkon versammelt, sie schwenkten Fahnen in freudiger Erwartung der Ankündigung, die ihre Minister da gleich über die Piazza schmettern würden. Di Maio, damals Vizepremier der ersten Regierung von Giuseppe Conte, trat in die römische Nacht, die Krawatte hatte er ausgezogen, und streckte seine Fäuste triumphal in den Himmel. «Wir haben die Armut abgeschafft», sagte er.