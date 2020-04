Bis CHF 201.- günstiger – Rettungs-Aktion "Hilf dinnere Beiz"! Schnell, einfach und direkt: die Gutscheine von FINE TO DINE. Mit bis zu 201 Franken Rabatt.





Fine to Dine ZVG

Kaufen Sie jetzt für Ihr Lieblingsrestaurant Gutscheine, die Sie einlösen können, wenn die Krise überstanden ist. Das schafft Liquidität und Sicherheit. Die bewährten Gutscheine von FINE TO DINE können Sie einfach, bequem und sicher von zu Hause aus kaufen. Lösen Sie die Gutscheine jetzt für eine Reservation im Sommer bei Ihrem Lieblingsrestaurant ein. FINE TO DINE vergütet jedem Restaurant bereits heute 100% des Gutscheinbetrags, egal ob der Betrieb schon Partner von FINE TO DINE ist oder nicht.



Ihr CARTE BLANCHE-Angebot

Kaufen Sie Gutscheine, FINE TO DINE hilft mit.

Gutscheinpaket "Rettungsring" für CHF 500.- bestellen, CHF 429.- bezahlen.

Gutscheinpaket "Rettungsboot" für CHF 1000.- bestellen, CHF 799.- bezahlen.

Die Differenz übernimmt FINE TO DINE.

Unsere Gutscheine werden von vielen Restaurants in der ganzen Schweiz angenommen und können ohne Einschränkungen innerhalb von 2 Jahren zum Nominalwert eingelöst werden (Verlängerung möglich).