Alpenretter an Bord – Rettungshelikopter in Frankreich abgestürzt, fünf Tote Ein Helikopter mit sechs Menschen an Bord ist in der französischen Alpenregion Savoyen abgestürzt. Die Besatzung war auf Einsätze in Skigebieten spezialisiert.

Bei einem Helikopterabsturz in der französischen Alpenregion Savoyen sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Das teilte Präsident Emmanuel Macron am späten Dienstagabend via Twitter mit. «Ein verletzter Mensch kämpft um sein Leben», so Macron weiter. Sie hätten allen dieselbe Verpflichtung geteilt – Leben retten, erklärte Premier Jean Castex.

Der Helikopter war am Abend in der Nähe der Gemeinde Bonvillard verunglückt. An Bord waren zwei Helfer der Alpenrettung sowie vier Mitarbeiter der Luftrettung. Die Präfektur hatte zuvor mitgeteilt, dass ein Rettungsteam um kurz nach 20 Uhr Kontakt zu einer Person habe herstellen können.

sda/oli