Sturmtief Luis fegt über Zürich – Rettungskräfte sind wegen Sturm im Dauereinsatz Umgestürzte Bäume, weggewindete Trampoline oder brennende Balkone: Die Feuerwehrleute hatten viel zu tun. Besonders heikel war ein Wohnungsbrand in Oerlikon. Lisa Aeschlimann

In Affoltern am Albis blies Sturm Luis einen Baum auf die Autobahn. Foto: Leserin / 20 Minuten

Sturmtief Luis fegte am Samstag über Zürich. Auf dem Uetliberg wurde schon morgens Windspitzen von 110 Stundenkilometer gemessen. Wegen der starken Winde galt eine Sturmwarnung auf der ganzen Alpennordseite.

Wohnungsbrand in Oerlikon

Die Einsatzkräfte von Schutz und Rettung Zürich standen am Samstag «praktisch im Dauereinsatz», wie es in einer Mitteilung heisst. Im Kreis 3 fing am Morgen eine Lounge aus Holz-Paletten auf einem Balkon Feuer. In einer Garage brannte eine Werkbank. Beide Brände konnten schnell gelöscht werden.

In Oerlikon war der Einsatz schwieriger: Auch hier brach auf einem Balkon ein Feuer aus. Weil es so stark windete, entfachte sich der Brand derart schnell, dass durch die Hitze die Balkonscheiben barsten und dadurch die Wohnung «stark in Mitleidenschaft gezogen wurde». Die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass sich der Brand auf andere Wohnungen ausbreitete. Eine Person wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt, musste aber nicht ins Spital. «Der Sachschaden dürfte beträchtlich sein», heisst es dazu.

Zusätzlich rückten die Feuerwehrleute rund 70 Mal wegen Sturmschäden aus. Meistens ging es um umgefallene Bäume oder abgebrochene Äste, die Strassen blockierten. Einmal musste die Feuerwehr auch ein weggewindetes Trampolin wieder «sichern».

Umgestürzte Baugerüste in Dietikon, Boot in Schräglage auf Zürichsee

Bei der Kantonspolizei Zürich sind zwischen 11 und 17 Uhr rund 60 Meldungen eingegangen, wie ein Sprecher auf Anfrage sagt. In Dietikon stürzte ein Baugerüst um. In Affoltern am Albis fiel ein Baum auf die A4, der von den Rettungskräften zur Seite geräumt wurde. Auf dem Gemeindegebiet Zollikon geriet auf dem Zürichsee ein Boot in Schräglage und lief mit Wasser voll. Der Seerettungsdienst rückte aus.

Die Stadtpolizei Zürich stand bis 15 Uhr rund 30 Mal wegen des Sturms im Einsatz. Ein grösserer Sachschaden ist laut einem Sprecher nicht entstanden.

Auch wenn Sturmtief Luis die Rettungskräfte beschäftigte, dürften die entstandenen Schäden vergleichsweise moderat sein: Beim Orkan «Sabine» im Februar 2020, der mit bis 159 Stundenkilometern über den Kanton fegte, verzeichnete Schutz und Rettung über 300 Einsätze – an einem Tag.