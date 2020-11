Frauenklinik neu in Einsiedeln – Rettungsversuch für die Frauenklinik des Paracelsus-Spitals Das Spital Einsiedeln, das seit Mai zu einer Privatklinikgruppe gehört, will die Frauenklinik des Paracelsus-Spitals übernehmen – mit dem grössten Teil des Teams. Sibylle Saxer , Daniel Hitz

Die stationären Bereiche des Paracelsus-Spitals sind seit Freitag geschlossen. Es gibt aber Bemühungen, die Richterswiler Frauenklinik ans Spital Einsiedeln zu verlegen. Fotos: Michael Trost / Urs Flüeler (Keystone)

Am Freitag haben die letzten stationären Patienten das Paracelsus-Spital in Richterswil verlassen, die Bettenstation hat die Tore geschlossen, und die Mitarbeiter haben sich voneinander verabschiedet. Aus wirtschaftlichen Gründen ist damit die 142-jährige Spitalgeschichte von Richterswil zu einem Ende gekommen – zumindest was die stationäre Behandlung angeht.

Doch es gibt Bemühungen, wenigstens einen Teil des Paracelsus-Spitals zu retten, und zwar den Hauptmagnet des Spitals: die Frauenklinik. Bis jetzt war offiziell nur bekannt gewesen, dass die werdenden Mütter, die sich eigentlich für eine Geburt im Paracelsus-Spital entschieden hätten, seit Montag in den beiden Spitälern Einsiedeln und Lachen betreut werden. Nun teilt das Spital Einsiedeln darüber hinaus mit, dass es per 1. Dezember «die Frauenklinik des Paracelsus-Spitals mit dem grössten Teil des Teams» übernimmt.