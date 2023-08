Rad-WM Glasgow – Topfavoritin Reusser gibt Zeitfahren auf Die 31-jährige Bernerin kommt in ihrer Spezialdisziplin nicht auf Touren und steigt vorzeitig vom Rad. Gold geht an eine US-Amerikanerin, die schon auf der Bahn triumphiert hat.

Frust statt Gold: Marlen Reusser beendet das Rennen unerwartet früh. Video: Twitter

Wieder nichts mit WM-Gold. Als Topfavoritin gestartet, kapitulierte Marlen Reusser nach 25 Fahrminuten 16 km vor dem Ziel und stieg vom Sattel. Fassungslos sass sie danach im Gras am Strassenrand, Nationaltrainer Edi Telser spendete Trost. Noch ist unklar, was sie zur Aufgabe zwang. Gemäss Swiss Cycling geht es Reusser so weit gut, sie wird am Donnerstag jedoch definitiv keine Interviews geben. Der Verband verwies auf eine Stellungnahme, die später folge.

Die Bernerin schien im Kampf um Gold jedenfalls von Beginn an überraschend chancenlos. Schon bei der ersten Zwischenzeit hatte sie 33 Sekunden auf die entfesselte US-Amerikanerin Chloe Dygert verloren, was Rang 4 bedeutete.

Trost vom Nationaltrainer: Edi Telser steht Marlen Reusser in diesem schwierigen Moment bei. Foto: Getty

Dygert stand auch am Schluss noch ganz oben in der Rangliste. Sie bewältigte die 36 Kilometer in Stirling – nördlich von Glasgow gelegen – in 46:59,80 Minuten, knapp sechs Sekunden schneller als die Australierin Grace Brown und 1:13 Minuten schneller als die Österreicherin Christina Schweinberger. Elena Hartmann, die zweite Schweizerin, wurde 23.

Die 26-jährige Dygert hatte schon einmal ein WM-Zeitfahren gewonnen, 2019 war das, ebenfalls in Grossbritannien, in der englischen Grafschaft Yorkshire. Nach einem schweren Sturz bei der Titelverteidigung 2020 in Imola folgten drei schwierige Jahre mit verschiedenen körperlichen Beschwerden, doch in den vergangenen Monaten hat sie ein erfolgreiches Comeback geschafft. Letzte Woche holte Dygert in Glasgow bereits Gold in der Einzelverfolgung auf der Bahn.

Reusser erstmals ohne Medaille

Während sie sich über das Double freuen darf, blieb Reusser erstmals an einem Grossanlass ohne Medaille in ihrer Spezialdisziplin. Dabei hatte sie sich so gut wie noch nie in Form gewähnt, im Team-Zeitfahren am Dienstag hatte sie bereits angedeutet, dass sie für ihren ersten WM-Titel im Einzelzeitfahren bereit ist. Auch ein Sturz in einer Kurve konnte sie nicht davon abhalten, mit der gemischten Equipe den Titel erfolgreich zu verteidigen.

Vor Jahresfrist hatte Reusser im australischen Wollongong Zeitfahr-Bronze gewonnen. 2021 und 2020 war es jeweils Silber. 2021 und 2022 wurde sie zudem Europameisterin in dieser Disziplin. In diesem Jahr gewann Reusser bereits den Frühjahrsklassiker Gent–Wevelgem. Ausserdem wurde die 31-jährige Bernerin Gesamtsiegerin bei der Tour de Suisse sowie der Baskenland-Rundfahrt und triumphierte bei der letzten Etappe der Tour de France – einem Einzelzeitfahren. Die Krönung in Schottland blieb jedoch aus.

heg/kai

