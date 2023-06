Tour de Suisse der Frauen – Reusser siegt und übernimmt die Gesamtführung Die 31-jährige Bernerin strebt einen Sieg an ihrer Heim-Rundfahrt an. Diesem ist sie am Sonntag mit dem Gewinn des Zeitfahrens einen Schritt näher gekommen.

Trägt ab sofort Gelb: Marlen Reusser ist die neue Gesamtführende der Tour de Suisse. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Der Gesamtsieg vor Heimpublikum an der Tour de Suisse ist ihr grosses Ziel. Für diesen hat Marlen Reusser am Sonntag beim Zeitfahren über 25,7 Kilometer von St. Gallen nach Abtwil den Grundstein gelegt. Die 31-jährige Bernerin bewältigte die 2. Etappe acht Sekunden schneller als ihre SD-Worx-Teamkollegin Demi Vollering aus der Niederlande. Dritte in Abtwil wurde die Italienerin Elisa Longho Borghini vom Team Trek-Segafredo. Zweitbeste Schweizerin war Elise Chabbey auf Rang 12. Die Romande verlor auf Reusser 2:09 Minuten.

Reusser übernimmt durch ihren Sieg das Gelbe Trikot der Gesamtführenden von ihrer ungarischen Teamkollegin Kata Blank Vas. Diese verlor über vier Minuten auf die Tagessiegerin. Vollering liegt als Zweite neun Sekunden hinter der Schweizerin, die ihrem grossen Ziel zumindest einen Schritt näher gekommen ist.

«Ein Schock für uns alle»

Sie habe vor allem ihre Teamkollegin Vollering im Duell um den Tagessieg gefürchtet, da diese zuletzt in einer so bestechenden Form gefahren sei, sagte Reusser danach. Zwischenzeitlich habe sie befürchtet, den ersten Streckenteil zu schnell angegangen zu sein, als sie hörte, dass sie dort bereits 27 Sekunden vor Longho Borghini liege. «Es war eine schöne Überraschung im Ziel, dass ich doch gewinnen konnte.»

Natürlich aber war auch am zweiten Tag der Frauenrundfahrt der Tod von Gino Mäder noch ein Thema. Reusser sagte nach ihrem Sieg: «Ich habe mich lange auf diese Tour de Suisse gefreut, sie ist das Highlight der Saison für mich. Aber nach dem, was mit Gino passiert ist, stellt es alles in ein vollkommen anderes Licht. Es ist ein Schock für uns alle.»

Am Montag geht es für die Fahrerinnen mit der dritten Etappe über 124,1 Kilometer von St. Gallen nach Ebnat-Kappel weiter. Und dies mit einer Schweizerin im Gelben Trikot an ihrer Heim-Rundfahrt



tzi/pia/tmü

