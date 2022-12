Smalltalk der Woche – Der beste Trick, um Pizza aufzuwärmen – ohne Backofen Eine Hundesensation in der Westschweiz, der neuste Netflix-Hit und Reisen aus Rache: Hier sind die Themen der Woche fürs Tischgespräch. Martin Fischer

Dank einem simplen Trick schmecken Pizzareste in nur wenigen Minuten fast wieder wie frisch aus dem Ofen. Foto: Getty Images

16-mal Jöö

Einer der Welpen in der Fondation Barry. Foto: PD

Dringende Ausflugsempfehlung: In der Fondation Barry in Martigny sind innert weniger Tage in zwei Würfen gleich 16 Bernhardiner-Welpen zur Welt gekommen, 9 Weibchen und 7 Männchen. Ab Ende Dezember kann man die knuffigen Knäuel besuchen (und jetzt schon im Livestream bewundern).