Levrat-Nachfolge – Reynard und Seiler Graf ziehen Kandidatur für SP-Spitze zurück Der Walliser Nationalrat Mathias Reynard möchte Staatsrat werden, Priska Seiler Graf will im Alleingang nicht antreten.

«Mein Herz und mein Mut sind hier»: Mathias Reynard will nicht mehr Levrat-Nachfolger werden. Keystone/Alessandro della Valle

Der Walliser SP-Nationalrat Mathias Reynard will nicht mehr für die Nachfolge des abtretenden SP-Parteipräsidenten Christian Levrat kandidieren. Dies gab der Politiker in einem Interview mit der Zeitung «Le Nouvelliste» am Montag bekannt.

Sein Herz habe zwischen dem Walliser Staatsrat und der SP-Präsidentschaft hin und her geschwankt, sagte der 32-Jährige. Er wolle aber nunmehr für den Walliser Staatsrat kandidieren und verzichte daher darauf, sich um das Spitzenamt der SP weiter zu bemühen.

Die Zürcher Nationalrätin und SP-Chefin Priska Seiler Graf, die mit Reynard für ein Co-Präsidentschaft kandidierte, verkündete darauf per Twitter, dass sie ihre Kanodatur ebenfalls zurückziehe. «Ich bin überzeugt, zusammen wären wir das richtige Team gewesen, daher kommt für mich eine weitere Kandidatur nicht in Betracht.»

«Mein Herz und mein Mut sind hier», sagte Reynard weiter in dem Interview. «Ich möchte meinem Kanton und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern zurückgeben, was sie mir bisher ermöglicht haben», betonte der SP-Politiker gegenüber der Zeitung.

Abwägung des Nutzens

Ausserdem gab er an, dass es kein Druck aus der Partei oder aus der Bevölkerung gewesen sei, der ihn zu diesem Entscheid veranlasst habe. Es sei vielmehr der Eindruck gewesen, dass er für seinen Kanton nützlicher sein könnte, als für die Gesamtschweizer Partei.

«Die Sensibilität der Linken, die Pluralität und der Geist der Offenheit, die im Wallis herrschen, müssen im Staatsrat vertreten sein, und ich werde für die Erfüllung dieser Aufgabe nützlicher sein, als wenn ich das Land als Präsident der SP führen würde», erklärte er weiter.

Die Nachfolge von Christian Levrat hätte eigentlich im April besiegelt werden sollen – doch das Vorhaben wurde aufgrund der Coronavirus-Krise auf den Oktober verschoben.

Interesse am Spitzenamt bei der SP bekundet hatten zudem Mattea Meyer (Nationalrätin ZH) und Cédric Wermuth (Nationalrat AG) für eine Co-Präsidium sowie Martin Schwab (SP Nidau BE) als Einzelkandidat.

( SDA )