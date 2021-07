Gesperrte Quartierstrassen in Zürich – Richard Wolff testet die autofreie Stadt Keine Parkplätze, kaum Autos, dafür Bänklein und Pingpongtische. Diesen Sommer soll sich zeigen, ob die links-grüne Wunschstadt funktioniert. Beat Metzler

Blauer Streifen statt blaue Zone: Stadtrat Richard Wolff stellt die gesperrte Konradstrasse vor. Foto: Dominique Meienberg

Vielleicht ermöglichen drei unscheinbare Quartierstrassen diesen Sommer einen Blick in Zürichs Zukunft.

Auf der Konradstrasse (Kreis 5), der Rotwandstrasse (Kreis 4) und der Fritschistrasse (Kreis 3) macht das Tiefbaudepartement während fünf Wochen einen Versuch, der eine Kernannahme links-grüner Verkehrspolitik testet: Belebt sich der städtische Strassenraum, wenn die Autos verschwinden?

In den letzten Tagen haben städtische Mitarbeiter die drei Strassen abgesperrt und alle Parkplätze aufgehoben – allein in der Konradstrasse rund 40. An ihrer Stelle haben sie den Asphalt farbig bemalt, Bänke hingestellt, Pingpontische, Spielkisten, Hochbeete. Das umstrittene Projekt «Brings uf d’Strass!» startet offiziell am Montag.