Auf den Spuren einer Gewalttat – Richter besichtigen Tatort: Was hat die Zeugin gesehen? Eine Schlägerei in einer Zürcher Gemeinde endet blutig. Eine Zeugin zeigt vor Ort, was passiert ist. Aber da ist diese Sache mit der Tatwaffe. Liliane Minor

Auf diesem Parkplatz fand die Schlägerei statt; eine Zeugin beobachtete das Geschehen von der Treppe aus, die von rechts zum weissen Gebäude in der Bildmitte führt. Die Frage ist, was sie von ihrem Standort aus genau sehen konnte. Foto: Dominique Meienberg

Die junge Frau steht auf einem Parkplatz in Oberengstringen hinter Oberrichter Christoph Spiess. Sie hält ein Kantholz in den hoch erhobenen Händen, scheinbar bereit zum Zuschlagen. Für den Richter besteht allerdings keine Gefahr. Die junge Frau soll am Tatort zur Klärung einer Schlägerei beitragen, die mit einer schweren Kopfverletzung endete. Das Vorgehen ist aussergewöhnlich – es kommt höchst selten vor, dass Richter einen Tatort besichtigen.

Doch in diesem Fall ist so manches kurios, wie sich im Verlauf der Verhandlung zeigen wird.

Fest steht, dass im November 2017 auf eben jenem Parkplatz zwei Männer aufeinander losgegangen sind. Es fliegen die Fäuste. Dann packt der spätere Beschuldigte, 165 cm gross, Hockeyspieler, ein Kantholz, das von einer Baustelle liegen geblieben ist. Er drischt mit dem Holz von hinten auf einen der Streithähne ein. Der Getroffene, fast zwei Köpfe grösser als der Beschuldigte, stürzt und bleibt schwer verletzt liegen.