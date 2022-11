Obergericht verschärft Strafen – Richter sehen bei Dolder-Besitzer «erhebliche kriminelle Energie» Kunstsammler Schwarzenbach, sein Ex-Anwalt und ein Galerist wollten Freisprüche. Auch mithilfe von Promi-Anwalt Lorenz Erni. Doch es kam ganz anders. Catherine Boss

Razzia im Hotel Dolder Grand oberhalb Zürich, 2017: Die Zollverwaltung lässt in den Gängen des Luxushotels Bilder abhängen. Foto: Reto Oeschger

Der Vorfall war eigentlich nicht besonders spektakulär: Vor zehn Jahren erwischten Grenzwächter den Kunstsammler Urs E. Schwarzenbach, als er am Zürcher Privatflugplatz in Kloten drei kleinere Kunstwerke am Zoll vorbeischmuggelte. Er lief einfach durch den grünen Bereich: «Nichts zu verzollen».