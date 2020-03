Bankrotte Zürcher Künstler – Richtig brotlos Viele Künstlerinnen stehen kurz vor der Pleite. Für sie hat eine Galerie in Oerlikon einen Unterstützungsfonds eingerichtet. Auch die Stadt Zürich will Überbrückungshilfen leisten. Beat Metzler

Da lief kulturell noch was in Zürich: Das Manifesta-Floss im Sommer 2016. Foto: Urs Jaudas

Ein unabhängiger Kunstraum in Oerlikon stand bereit, als viele noch nicht richtig begriffen hatten, was passierte. Schon Mitte März hatten die Betreiberinnen von Hamlet einen Solidaritätsfonds eingerichtet für Künstler, die wegen der Corona-Krise in Not geraten.