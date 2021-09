Kommentar zur Absage des Alba-Festivals - Richtig entschieden, falsch erklärt

Das Alba-Festival ist vorbei, bevor es begonnen hat: Ein Techniker räumt am Freitag Möbel weg, nachdem der Kanton dem Event die Bewilligung entzogen hat. Foto: Keystone

Zwei Tage vor Festivalbeginn am Samstag widerruft Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr (SP) die Bewilligung für das Alba-Festival. Der Grossanlass, der Zehntausende Musikfans auf das Hardturmareal hätte locken sollen, kann nicht stattfinden.

Der Entscheid ist epidemiologisch nachvollziehbar: Das Coronavirus hat sich in den letzten Wochen in der Schweizer Balkan-Community ausgebreitet, in den Spitälern liegen viele Patienten mit Wurzeln in dieser Region. Die Gefahr, dass das Festival zu einem Superspreader-Event hätte werden können, ist real.

Die Art und Weise, wie die Regierung den Entscheid fällte und kommunizierte, ist allerdings gleich in mehrfacher Hinsicht fragwürdig.