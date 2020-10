Anstössiger Songtext – Rickli-Rap: War es doch Verleumdung? Das Berner Obergericht muss sich nach einer Rüge des Bundesgerichts erneut mit den Rappern befassen, welche die SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli beschimpften. Quentin Schlapbach

Das Berner Rap-Kollektiv Chaostruppe: Vier Mitglieder waren am Schmähsong beteiligt. Foto: Florian Spring

Es war eine absurde Fragestellung, mit der sich gestern Morgen vier Rechtsanwälte, eine Staatsanwältin und ein Richter in fast schon satirisch anmutender Seriosität auseinandersetzten: Hat die heutige Zürcher SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli ihren politischen Erfolg sexuellen Gefälligkeiten zugunsten ihrer Parteikollegen Christoph Blocher und Christoph Mörgeli zu verdanken? Diese Frage muss das Berner Obergericht ernsthaft bis morgen Freitag beantworten.

Um verstehen zu können, wie es so weit kommen konnte, muss man die Vorgeschichte kennen. Im Oktober 2014 nahmen fünf Rapper- vier Männer und eine Frau, vier davon Mitglieder des Berner Rap-Kollektivs Chaostruppe - einen Song auf. Darin wird die Zürcher SVP-Politikerin Natalie Rickli übel beschimpft, zu sexuellen Handlungen aufgefordert und in ihrer Person herabgewürdigt. Der Songtext ist so primitiv, dass er hier nicht zitiert werden kann.