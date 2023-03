Zulassungsbeschränkung im Kanton Zürich – Rickli will teure Spezialisten zurückbinden Kardiologen, Orthopäden, Urologinnen und Radiologen dürfen nur noch selbstständig tätig werden, wenn andere aufhören. So sieht es die Gesundheitsdirektion vor. Susanne Anderegg

Sie will die Hausärztinnen fördern und die Spezialisten zurückbinden: Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP). Foto: Urs Jaudas

Die Anzahl frei praktizierender Orthopäden, Kardiologen, Urologinnen und Radiologen ist in den letzten Jahren überproportional zur Bevölkerung im Kanton Zürich gewachsen. Die Gesundheitsdirektion will diese Entwicklung nun stoppen: In den kommenden zwei Jahren erhalten Ärztinnen und Ärzte dieser vier Fachgebiete nur noch eine Zulassung zur selbstständigen Tätigkeit, wenn jemand anderes aufhört.