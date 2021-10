Zoom: Die spektakulärsten Naturfotos 2021 - Riesenspinnen und Sex-Explosionen

Sieger in der Kategorie «Rising Star Portfolio»

Das Bild des Fotografen Martin Gregus zeigt zwei Eisbärinnen im Licht, während sie im Sommer in Kanada an Land gehen. Gregus benutzte eine Drohne für die Aufnahme. Er fotografierte die Bären in der Hudson Bay drei Wochen lang, dabei gelang ihm auch das Siegerfoto «Cool time, from land time for sea bears».

Foto: Martin Gregus/2021 Wildlife Photographer of the Year