Grossbank im Sturm - Riesiges Datenleck bei der Credit Suisse

Eine anonyme Quelle übergab der «Süddeutschen Zeitung» offenbar geheime Daten zu mehr als 18’000 Konten von über 30’000 Kunden der Credit Suisse. Die Informationen sollen den Zeitraum von den 1940er-Jahren bis «weit ins vergangene Jahrzehnt» abdecken. Zwei Drittel der Konten seien erst nach dem Jahr 2000 eröffnet worden. Insgesamt sollen mehr als 100 Milliarden Franken darauf gelegen haben. Seit Sonntagabend berichtet ein Journalistenkollektiv unter dem Schlagwort «Suisse Secrets» darüber. Dazu gehören unter anderem die «New York Times», der «Guardian» in London und «Le Monde» in Paris.

Was sagt die Credit Suisse zu den Enthüllungen?

Die CS erklärte der «Süddeutschen Zeitung», sie habe in den vergangenen Jahren umfassende Reformen umgesetzt. Die Bank halte «bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die geltenden globalen und lokalen Gesetze und Bestimmungen ein». In den letzten Jahren habe die Bank «eine Reihe bedeutender Massnahmen in Einklang mit Finanzreformen in der Schweiz umgesetzt, einschliesslich umfassender Investitionen speziell im Bereich Compliance und zur Bekämpfung von Finanzkriminalität». Zu einzelnen Kunden nahm die CS mit Verweis auf eine «strikte Vertraulichkeits- und Sorgfaltspflicht» keine Stellung. Generell erklärte die CS, die Sachverhalte seien überwiegend «historisch». 90 Prozent der von der «Süddeutschen» genannten Konten seien inzwischen geschlossen oder hätten sich schon vor der Anfrage im Prozess der Schliessung befunden. Die «Suisse Secrets»-Berichterstattung sei «eine konzentrierte Aktion mit der Absicht, den Schweizer Finanzplatz in Verruf zu bringen». Weiters antwortet die Bank, dass bei den laut der Berichterstattung noch aktiven Konten angemessene Sorgfaltsprüfungen und andere Kontrollmassnahmen durchgeführt worden seien. Den Vorwurf eines angebliches Lecks nehme man sehr ernst, so die Credit Suisse: «Wir werden unsere Untersuchungen mit einer internen Task Force einschliesslich externer Spezialisten fortsetzen. Wir verfügen über robuste Kontrollen zum Datenschutz und zur Datenleckprävention, um unsere Kunden zu schützen.»