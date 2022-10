Neue Regierung in Grossbritannien – Rishi Sunak ist neuer Premierminister Das Vereinigte Königreich hat seinen dritten Regierungschef in nur zwei Monaten. Verfolgen Sie den Machtwechsel in London live. UPDATE FOLGT

Grossbritannien hat einen neuen Premier: Nur wenige Minuten nach der Entlassung von Liz Truss beauftragt König Charles III. den 42-Jährigen Rishi Sunak als ersten gläubigen Hindu und indischstämmigen Politiker mit der Regierungsbildung. Er ist zudem der jüngste Premierminister seit mehr als 200 Jahren. In seiner Antrittsrede sprach Sunak von einer gravierenden Wirtschaftskrise. «Die Nachwirkungen von Covid dauern immer noch an und der Krieg in der Ukraine hat Märkte auf der ganzen Welt zerstört.» Sunak sagte, dass Liz Truss Recht hatte, das Wachstum zu verbessern. Das sei ein «edles Ziel». Aber es seien Fehler gemacht worden. Er sei nun zum Premierminister gewählt worden, um diese Fehler zu «reparieren». «Vertrauen muss verdient werden – und ich werde Ihres verdienen», versprach Sunak.

Die regierende Konservative Partei hofft, dass er nach monatelangem Streit die Reihen wieder schliesst, den freien Fall der Tories in Umfragen stoppt und die Wirtschaft wieder stabilisiert.

Die Konservativen hatten den 42-Jährigen am Montag zum neuen Vorsitzenden gekürt. Damit wurde Sunak auch zum designierten Premier – als erster gläubiger Hindu und indischstämmiger Politiker. Er wird zudem der jüngste Regierungschef seit mehr als 200 Jahren.

Ein britischer Premier mit indischen Wurzeln: Viele Menschen in Indien sind begeistert, dass in Grossbritannien künftig Rishi Sunak die Regierung anführen wird. Video: Tamedia

Mit Spannung wird erwartet, wen Sunak nun in sein Kabinett beruft. Da die Regierung bereits kommende Woche ihre Finanzpläne vorlegen will, dürfte der frisch berufene Finanzminister Jeremy Hunt im Amt bleiben. Als Kandidaten für Kabinettsposten gelten zudem die Sunak-Unterstützer Dominic Raab, Stellvertreter des damaligen Premiers Boris Johnson, Mel Stride oder Victoria Atkins. Erwartet wird zudem, dass Sunak – anders als Truss – in einem Versuch, die Konservative Partei zu versöhnen, auch auf parteiinterne Kritiker setzen wird. Einen wichtigen Posten könnte Penny Mordaunt bekommen, die sich ebenfalls um das Premierminister-Amt beworben, aber nicht ausreichend Unterstützung in der Fraktion erhalten hatte.

Die frühere Staatssekretärin Atkins zeigte sich am Dienstag überzeugt, dass die Tories ihre Streitigkeiten beenden könnten. An der Parteibasis aber gibt es Kritik, weil Sunak ohne Abstimmung der Mitglieder ins Amt kommt. Die Opposition fordert Neuwahlen, was der künftige Premier aber bereits abgelehnt hat. In Umfragen liegen die Tories abgeschlagen hinter der grössten Oppositionspartei Labour und dürften im Fall einer vorgezogenen Parlamentswahl etliche Mandate verlieren. Der Labour-Politiker Pat McFadden räumte ein, eine Neuwahl sei nun «weniger wahrscheinlich».

Truss verteidigt zum Abschied ihre Politik

Die scheidende britische Premierministerin Liz Truss hat bei ihrem Abschied aus der Downing Street ihre gescheiterte Steuerpolitik verteidigt. «Aus meiner Zeit als Premierministerin bin ich mehr überzeugt denn je, dass wir mutig sein müssen angesichts der Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen», sagte Truss am Dienstag in ihrem letzten Statement in der Downing Street. Sie glaube noch immer an Wirtschaftswachstum durch niedrige Steuern. Das Land müsse seine «Brexit-Freiheiten» ausnutzen, um Dinge anders anzugehen.

Truss zitierte den Philosophen Seneca mit den Worten: «Nicht weil die Dinge schwierig sind, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, sind die Dinge schwierig.»

Liz Truss gibt vor dem Regierungssitz in London ihre letzte Erklärung als Premierministerin ab, bevor sie bei König Charles III. offiziell ihren Rücktritt einreicht. Im Hintergrund ist ihre Familie zu sehen. (25. Oktober 2022) Foto: Dan Kitwood (Getty Images)

Es sei eine grosse Ehre gewesen, die Nation in der Staatstrauer für Queen Elizabeth II. anzuführen und den neuen Monarchen König Charles III. im Amt zu begrüssen. Ausserdem habe ihre Regierung «schnell und entschieden» gehandelt, um Haushalte angesichts explodierender Energiepreise zu entlasten und Unternehmen vor der Pleite zu bewahren. Das durch ihre Politik ausgelöste Chaos an den Finanzmärkten liess Truss unerwähnt.

Die scheidende britische Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit der Geschichte wünschte ihrem Nachfolger Rishi Sunak viel Erfolg und machte sich nach dem kurzen Abschiedsstatement mit ihrer Familie auf den Weg zum Buckingham-Palast, wo sie von König Charles III. entlassen wurde.

AFP/SDA/aru

Fehler gefunden?Jetzt melden.