Ärger um Grossveranstaltung in Winterthur - Ritter-Fans wünschen Organisator die Pest an den Hals

Ärger um Grossveranstaltung in Winterthur – Covid-Zertifikat verlangt – Ritter-Fans wünschen Organisator die Pest an den Hals Am Wochenende findet in Winterthur das Mittelalterspektakel statt. Der Organisator Martin Suter kämpft im Vorfeld mit Kritik und Beleidigungen, obwohl er sich nur an die Vorgaben des Bundes hält. Andrea Thurnherr

Die Aufbauarbeiten für das Mittelalterspektakel, das vom 23. bis zum 25. Juli stattfindet, laufen seit Dienstag. Das Bild stammt von einer vergangenen Veranstaltung in Trüllikon. Foto: Marc Dahinden

«Ich hoffe, es kommen so wenige, dass ihr einen schönen Verlust einfährt …», schreibt ein Facebook-Nutzer auf der Seite des Vereins Turnei.ch. Oder ein anderer: «Was für ein Verrat. Schämt euch!!!» Der Verein organisiert am Wochenende das Mittelalterspektakel auf dem Teuchelweiherplatz. In einigen Kommentaren ist die Rede von Diskriminierung, in anderen von einer Zweiklassengesellschaft. Blick.ch berichtet, dass der Vereinspräsident Martin Suter gar als Nazi beschimpft worden sei.

Mit solchen Reaktionen hatte Suter nicht gerechnet, als er Ende Juni die frohe Botschaft verkündete, dass das Mittelalterspektakel nach mehreren Absagen nun vom 23. bis zum 25. Juli stattfinden könne. Da es sich um eine Grossveranstaltung handelt – im Raum Winterthur die erste seit den Lockerungen – müssen Besucherinnen und Besucher ein Covid-Zertifikat vorweisen. Ein Umstand, der einige potenzielle Festivalbesucher verärgert.