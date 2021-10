New Yorker Immobilienerbe – Robert Durst auch der Ermordung seiner Frau beschuldigt Der US-Immobilienerbe wurde nach der Verurteilung zu lebenslanger Haft wegen der Ermordung einer Freundin nun auch wegen einer weiteren Tötung angeklagt.

Der Leichnam seiner Frau wurde nach ihrem Verschwinden 1982 nie gefunden: Robert Durst vor Gericht. AFP/Gary Coronado Der Immobilienerbe war im März 2015 in einem Hotelzimmer in New Orleans festgenommen worden. AFP Durst hatte nach Ansicht des Gerichts mit seiner Tat verhindern wollen, dass das Opfer, Susan Berman, zum Verschwinden seiner Ehefrau Kathleen im Jahr 1982 von der New Yorker Polizei befragt wird. AFP 1 / 4

Darum gehts Infos einblenden In einem aufsehenerregenden Mordprozess wurde der Immobilienerbe Robert Durst für schuldig befunden.

Er muss lebenslänglich ins Gefängnis.

Die Geschworenen gelangten zu der Überzeugung, dass Durst im Dezember 2000 seine enge Freundin Susan Berman in ihrem Haus in Los Angeles mit einem Schuss in den Hinterkopf tötete.

Nun wurde er auch des Mordes an seiner Ehefrau angeklagt.

Der New Yorker Immobilienerbe Robert Durst ist nach seiner Verurteilung wegen der Ermordung einer engen Freundin auch des Mordes an seiner Ehefrau beschuldigt worden. Die Staatsanwaltschaft des Landkreises Westchester County im Bundesstaat New York bestätigte am Freitag, Anklagedokumente gegen den 78-Jährigen eingereicht zu haben. Kathleen Durst war im Januar 1982 verschwunden. Ihr Leichnam wurde nie gefunden.

Robert Durst war vergangene Woche wegen der Ermordung seiner engen Freundin Susan Berman zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Geschworenengericht hatte ihn schuldig gesprochen, Berman im Dezember 2000 in ihrem Haus in Los Angeles mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet zu haben. Nach Überzeugung der Ermittler wollte er mit dem Mord verhindern, dass Berman zum Verschwinden seiner Ehefrau bei der Polizei aussagt.

Durch HBO-Doku bekannt

Durst war einem grösseren Publikum durch die 2015 ausgestrahlte HBO-Fernsehdokumentation «Der Unglücksbringer: Das Leben und die Tode des Robert Durst» bekannt geworden. Darin legte Durst offenbar unbeabsichtigt eine Art Mordgeständnis ab. Der Multimillionär war sich offenbar nicht bewusst, dass das Mikrofon angeschaltet war, als er vor sich hin murmelte: «Was zum Teufel habe ich getan? Sie alle umgebracht, natürlich.» Durst wurde einen Tag vor Ausstrahlung des Finals der Serie in einem Hotelzimmer in New Orleans festgenommen.

Die HBO-Dokumentation befasste sich auch ausführlich mit dem Tod eines Nachbarn Dursts im Bundesstaat Texas im Jahr 2001. Der Immobilienerbe hatte den Mann in einer Auseinandersetzung erschossen und dessen Leiche zerstückelt. Zwei Jahre später wurde er aber überraschend wegen Notwehr freigesprochen.

Zuletzt erkrankte Durst nach Angaben seines Anwalts an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Der 78-Jährige musste demnach in ein Krankenhaus gebracht und künstlich beatmet werden.

AFP/chk

