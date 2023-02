Musikfestival Sanremo – Roberto Benigni erteilt eine Lektion in Staatskunde Erstmals nimmt ein Staatspräsident am Festival von Sanremo teil – weil ein überraschender Akt mit einer politischen Botschaft geplant ist. Und schnell ist die Polemik gross. Oliver Meiler aus Rom

Furioser Auftritt im Teatro Ariston: Roberto Benigni auf der Bühne von Sanremo. Foto: Keystone

Was ist nicht schon alles passiert am Musikfestival von Sanremo, dem liebsten Volksfest der Italiener, grosse Emotionen und Provokationen, Unflätigkeiten und Sensationen. Es ist ja auch fast so alt wie die Republik, 72 Jahre schon. Doch es war noch Platz für eine Premiere, für einen «Tabubruch», wie es die Zeitung «La Stampa» nennt. Zum ersten Mal in der Geschichte von Sanremo war auch der Staatspräsident mal dabei.