Nach Kritik an Zürcher «Vetterliwirtschaft» – SP-Schulpräsident verzichtet auf Schulleiter-Stelle Die Abfindung von 650’000 Franken erhält Roberto Rodriguez trotzdem. Daniel Schneebeli

Roberto Rodriguez verzichtet auf die Schulleiter-Stelle.

Vor wenigen Minuten hat SP-Kreisschulpräsident Roberto Rodriguez angekündigt, auf die Anstellung als Schulleiter der Schule Falletsche zu verzichten. Grund für seinen Rückzug ist die heutige Berichterstattung über seinen umstrittenen Jobwechsel. Er hat die Stelle von der Kreisschulbehörde zugesprochen bekommen, die er selber präsidiert.

In einer eben veröffentlichen Stellungnahme schreibt Rodriguez: «Aufgrund der medialen Berichterstattung und dem damit verbundenen Vertrauensverlust bei den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern, den Schulbehörden und der städtischen Verwaltung, sehe ich mich nun aber ausser Stande, die mir übertragene herausfordernde Aufgabe anzutreten. Ich gebe meiner aufrichtigen Hoffnung Ausdruck, dass für die besagte Schule möglichst bald eine gute, nachhaltige und zukunftsorientierte Lösung gefunden werden kann.»

Weiter erklärt Rodriguez, wieso er sich auf die Schulleiterstelle im Schulhaus Falletsche überhaupt beworben hat: «Im Wissen um die enorm komplexen und herausfordernden Umstände in der Sekundarschule Falletsche und in Sorge um deren Entwicklung, reifte in mir der Gedanke, der zuständigen Schulbehörde anzubieten, mich persönlich dem Problem anzunehmen.»

Er sei im übrigen von den Mitgliedern seiner Schulbehörde ermutigt worden, sich auf die Stelle zu bewerben und am Auswahlverfahren teilzunehmen.

Seine Abfindung von 650000 Franken, die ihm nach seinem Rücktritt als Schulpräsident zusteht, ist in der Stellungnahme kein Thema.

Die Partei von Rorberto Rodriguez, die SP, begrüsst in einer Medienmitteilung den Entscheid von Rodriguez, auf seine Stelle zu verzichten.

Fortsetzung folgt

