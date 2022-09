Film-Highlights der Woche – Robinson Crusoe hilft Flüchtenden in Not «The Island» ist ein Highlight am Badener Fantoche-Festival. Ebenfalls neu: Ein Schweizer Alpendrama und Emma Thompson als Religionslehrerin, die sich einen Callboy bestellt. Gregor Schenker Pascal Blum Matthias Lerf

Der berühmte Schiffbrüchige ist mit einem Papierboot unterwegs. Szene aus «The Island». Foto: Fantoche

Fantoche

Robinson Crusoe schaut aufs Meer hinaus, wo eine riesige Welle ein Gummiboot erfasst. Es ist voller Flüchtender. Durch die Kamera seines Tablets beobachtet Crusoe, wie sie ertrinken. Er hilft einem von ihnen, indem er mit dem Finger einen Baumstamm ins Bild zeichnet. Der Flüchtende hält sich daran fest und überlebt. Aber entspricht die Rettungsaktion tatsächlich der Wirklichkeit, oder findet sie nur auf dem Tablet statt?

«The Island» gehört zu den Highlights am diesjährigen Fantoche – das Animationsfilmfestival in Baden feiert seine 20. Ausgabe. Der Film der rumänischen Regisseurin Anca Damian besteht aus trippigen, knallbunten Bildern, die Dialoge werden gereimt und gesungen. Realität und Fantasie vermischen sich ständig. Robinson Crusoe ist hier ein Arzt, der auf einer Insel im Mittelmeer Menschen behandelt, die auf dem Weg nach Europa dort stranden. In seinen Augen besteht die Tierwelt aus allerlei Fabelwesen. Und eine Flüchtlingshelferin, in die er sich verliebt, erscheint ihm als Meerjungfrau. Eine schräge Geschichte.

Ebenfalls am Festival läuft der rotzfreche Knetfiguren-Film «Bob Spit: We Do Not Like People». Es handelt sich dabei um ein Porträt des brasilianischen Cartoonisten Angeli, der mitten in einer Schaffenskrise steckt. Wir sehen in seinen Kopf hinein: Dort hat sich ein postapokalyptisches Ödland ausgebreitet, bevölkert von den Figuren, die er erfunden hat. Der Altpunk Bob Spit hat die Nase voll von seinem Schöpfer und unternimmt einen Fluchtversuch. Ein grosser Spass. (ggs)

«Drii Winter»

Drama von Michael Koch, CH/D 2022, 137 Min.

Klischee aus der Filmkritikerkiste: Wo die Natur ins Bild gerückt wird, muss sie das Innenleben der Figuren widerspiegeln. Besonders scheint das für die Tragödie von Michael Koch («Marija») zu gelten, wo ein Findling so unverrückbar in der Schweizer Alplandschaft liegt wie der Tumor im Kopf der landwirtschaftlichen Hilfskraft Marco (Simon Wisler). Marco scheint es schon zu ahnen: Erkrankt eine Kuh, will er nicht, dass sie stirbt.

Dass er mit der Serviererin Anna (Michèle Brand) und deren Tochter eine Art Familie bildet, kann er kaum glauben – so viel Glück auf einmal. Als Marco wegen des Tumors zusehends die Kontrolle über seine Impulse verliert, wird die Natur quasi metaphysisch, mehr als metaphorisch, nämlich wie der Tod eine Tatsache. Schwer zu erklären.

Gerade die Künstlichkeit dieses Werks berührt: Michael Koch hat es mit Laien gedreht, während ein Dorfchor das Geschehen kommentiert. Und wenn Anna verfolgt, wie ein indisches Team in der Nähe Szenen für einen Bollywoodfilm dreht, wird sie bewegt von der Echtheit der Gefühle in der grossen artifiziellen Geste. Das erreicht dieser beeindruckende Film auch für sein Publikum. (blu)

«Good Luck to You, Leo Grande»

Tragikomödie von Sophie Hyde, GB 2022, 97 Min.

Was für eine Paraderolle für Emma Thompson: Die britische Schauspielerin spielt eine Religionslehrerin, die zwar jahrelang Sex mit ihrem Ehemann hatte – «er oben, ich unten» –, aber niemals zum Orgasmus kam.

Jetzt ist sie Witwe und will es endlich wissen. Sie bestellt sich einen Callboy aufs Hotelzimmer (Daryl McCormack aus «Peaky Blinders»). Mit ihm will sie nach einem Punkteplan Sexualpraktiken abhaken, aber natürlich ist das komplizierter als gedacht.

Das Drehbuch stammt von der britischen Komödiantin Katy Brand, die es der Hauptdarstellerin auf den Leib geschrieben hat, Regie führte die Australierin Sophie Hyde. Entstanden ist ein gescheites Konversationsstück, in dem es aber auch wirklich zur Sache geht. (ml)

«Dawn Chorus»

Drama von Alessio Pizzicannella, CH/I 2022, 80 Min.

Aufbruch im Süden: Das Kino Xenix widmet dem jungen Tessiner Kino eine eigene Reihe. Völlig verdient, wegen Kunstwerken wie «Cronofobia» oder «Love Me Tender» sowieso. Aber auch wegen dieses Quasi-Thrillers über vier Backpacker, die auf einer Insel im Lago Maggiore stecken bleiben. Eric-Rohmer-Kino als stylisher Videoclip? Wieso nicht! (blu)

Fr 2.9./Sa 3.9./Fr 9.9./Sa 10.9., Xenix

«Adult Material»

Dramaserie von Dawn Shadforth, UK 2022, 4 Folgen

Hayley Burrows (Hayley Squires) ist dreifache Mutter und Pornodarstellerin. Nach einem Vorfall am Set gerät ihr sorgsam gebautes Doppelrollenkonstrukt zwischen Reihenhaus und Reizwäsche ins Wanken: Eine Nachwuchsdarstellerin wurde offenbar dazu gezwungen, trotz einer Verletzung eine Szene zu drehen. Hayley fühlt sich für die junge Frau verantwortlich und legt sich mit der ganzen Pornobranche an – ein Kampf, den sie kaum gewinnen kann.

Alle, die eine pauschale Abrechnung mit der Pornoindustrie erwarten, werden enttäuscht: Ganz so einfach macht es sich die Serie nicht. Heimlicher Star ist ohnehin Rupert Everett als schillernder Ober-Porno-Boss, der Pferdeschwanz und Pelzmantel trägt und sich geradezu grossväterlich um Burrows Kinder kümmert. (SZ)

In der ARD-Mediathek

«The Baby»

Horrorkomödien-Serie von Lucy Gaymer und Siân Robins-Grace, England 2022, 8 Folgen

Haben wir es doch gewusst: Retro-Kinderwagen sind überhaupt nicht cool, sondern machen erhebliche Probleme. Zum Beispiel hackt man sich beim Versuch, das Gefährt zusammenzuklappen, einen ganzen Finger ab.

Das passiert einer der anstrengend engagierten Mütter in der britischen Comedy-Serie «The Baby». Dieses Baby gehört Natasha (Michelle de Swarte), die definitiv kein Kind wollte. Aber erstens werden ihre Freundinnen ringsum ständig schwanger. Und zweitens fällt Natasha während eines Wochenendes im Hideaway buchstäblich ein Baby in die Arme. Und die Geschichte ist dann: Sie wird es nicht mehr los. Was selbstverständlich die Geschichte von so ziemlich allen Eltern dieser Welt ist.

Den permanenten Schock des Babyhabens jedenfalls übersetzt die Serie in einen Mix aus Humor und Grusel. Liegt ja auch eng beieinander: Schläft der Kleine nicht ein, wird Natasha von einer Mutter im Spielparadies gefragt: «Halluzinierst du schon?» (blu)

Auf Sky

Fehler gefunden?Jetzt melden.