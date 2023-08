Rochade beim Boulevard-Blatt – «Blick» setzt Steffi Buchli als neue Co-Chefin ein – Christian Dorer kehrt nicht zurück Nach einer sechsmonatigen Auszeit kehrt Christian Dorer nicht in seiner Funktion als Chefredaktor des «Blick» zurück. An seiner Stelle übernehmen Steffi Buchli und Digitalchef Sandro Inguscio. Andreas Tobler

Christian Dorer, Chefredaktor Blick-Gruppe, hier beim Start von Blick TV im Februar 2020, wird nach einer Auszeit nicht in der bisherigen Funktion zu Blick zurückkehren. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Anfang März hatte Ringier mitgeteilt, dass Blick-Chefredaktor Christian Dorer – in Übereinstimmung mit Dorer selbst – für sechs Monate eine Auszeit nimmt. Grund dafür seien Hinweise und Meldungen, dass Christian Dorer gegen den Ringier-Verhaltenskodex verstiess. «Im Raum stehen Vorwürfe von bevorzugter Behandlung einer bestimmten Mitarbeitenden-Gruppe und eine zu wenig klare Differenzierung von Privat und Geschäft.» Man werde Meldungen und Beobachtungen nachgehen, «sie lückenlos aufklären und aufarbeiten», heisst es in der damaligen Medienmitteilung von Ringier.

Nun hat Ringier heute mitgeteilt, dass Christian Dorer nicht als Chefredaktor der Blick-Gruppe zurückkehren wird: Im gegenseitigen Einvernehmen hätten der bisherige Chefredaktor der Blick-Gruppe und die Ringier-Leitung beschlossen, «dass Dorer nach seiner sechsmonatigen Auszeit sein Amt nicht wieder aufnimmt».

In den kommenden Wochen werde definiert, ob und in welcher journalistischen Funktion Christian Dorer bei der Ringier-Gruppe tätig bleiben wird. «Die Gespräche hierzu wurden bereits aufgenommen und sind auf gutem Weg, worüber sich beide Parteien freuen», heisst es in der Medienmitteilung. Christian Dorer war seit 2017 Chefredaktor der Blick-Gruppe, seit November 2020 war er zudem stellvertretender CEO der Blick-Gruppe. In Dorers Zeit als Chefredaktor fällt unter anderem die Lancierung von Blick TV.

Buchli war erste Wahl: Sie setzt sich ein für Diversität

Nach Christian Dorers Abgang wird die Chefredaktion der Blick-Gruppe neu aufgestellt: Steffi Buchli, bisherige Sport-Chefredaktorin, werde den «Content-Bereich» verantworten, heisst es in der heutigen Ringier-Medienmitteilung. Der bisherige Chefredaktor von Blick.ch & Blick TV, Sandro Inguscio, übernehme die Verantwortung über den Bereich Digital & Distribution. Buchli und Inguscio gehören neu der sechsköpfigen Blick-Geschäftsleitung an.

Im Sport fraglos kompetent, nun wird sie Co-Leiterin beim Blick: Steffi Buchli. Foto: Keystone

Steffi Buchli – bis 2017 beim Schweizer Fernsehen – ist vielen als kompetente Sportjournalistin bekannt. Beim Blick gilt sie als sympathisch, sie könne es gut mit den Leuten, heisst es – und sie habe seit der Übernahme der Blick-Sport-Chefredaktion im Januar 2021 – für einen Kulturwandel gesorgt, der auch öffentlich deutlich wurde: «Die Frauenquote von Blick Sport ist miserabel», hiess es in einem ihrer Kommentare, den sie im März zum Internationalen Frauentag veröffentlichte.



Von 57 Personen, die damals im Blick-Newsroom arbeiteten, seien «nur gerade 15 Prozent weiblich. Eine gute Ausrede habe ich nicht. Es gibt nämlich keine. Es ist lausig und nicht genug», schreibt Buchli.



Als die Untersuchung gegen Christian Dorer eingeleitet wurde, gab es Vorwürfe, der bisherige Chefredaktor der Blick-Gruppe habe junge Männer bevorzugt. Die Auszeit von Dorer wurde just am Internationalen Frauentag kommuniziert. Am gleichen Tag erschien Buchlis Kommentar. Er kann daher als deutliche Kritik an Dorer und als Zäsur bei Ringier verstanden werden.

Sandro Inguscio steht für Reichweite

Für eine andere journalistische Kultur steht hingegen Sandro Inguscio: Der heute 37-Jährige hat sich als Boulevard-Journalist einen Namen gemacht. «Tierhasser schoss Büsi Bein weg» oder «Blöder Einbrecher am Tatort fast verblutet» lauten Titel seiner Artikel. Seit 2017 ist Inguscio Nachrichtenchef der Blick-Gruppe, seit 2021 ist der Chefredaktor von Blick.ch und Blick TV.

Inguscio steht noch für schnellen Journalismus, der auf Reichweite aus ist. «Ich verlange viel, aber ich verlange nichts, was ich nicht auch selbst gemacht habe», sagt Inguscio kürzlich in einem Interview mit dem Branchenportal persoenlich.com.

Die neue Doppelspitze im Blick-Newsroom: Steffi Buchli und Sandro Inguscio. Foto: PD

Mit der neuen Doppelspitze im Newsroom bleibt unklar, wohin Ringier publizistisch und politisch mit seinen Blick-Produkten steuert: Im Juni verabschiedete sich das Medienhaus mit der Lancierung von kostenpflichtigen Inhalten – genannt Blick+ – ein stückweit von einer reinen Reichweitenstrategie. Ob das Nebeneinander von kostenlosen Boulevardnews und kostenpflichtigen Hintergrund- und Serviceartikeln funktioniert, muss sich zeigen.

Nicht zuletzt bleibt die Frage offen, wie Ringier seine Produkte politisch ausrichten will: Der Sonntagsblick war unter Christian Dorer ganz klar links positioniert.

