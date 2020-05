Nachweis von Corona-Immunität – Roche-Chef verspricht «sensationellen» Test Experten lassen an den bisherigen Antikörpertests kein gutes Haar. Für den neuen Test von Roche lehnt sich deren CEO Severin Schwan weit aus dem Fenster. Holger Alich

Für Antikörpertests muss Patienten eine Blutprobe entnommen werden. Doch die Aussagekraft der bisherigen rund 80 Tests am Markt ist unter Experten umstritten. Foto: Luis Alvarenga (Getty Images)

Sie sind ein grosser Hoffnungsträger, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu begrenzen: Antikörpertests auf das neue Covid-19-Virus. Diese Tests zeigen an, ob jemand bereits eine Infektion durchgemacht hat und möglicherweise immun gegen das Virus ist.

Rund 80 verschiedene Antikörpertests gibt es bereits auf dem Markt, die bisherigen sind bei Ärzten aufgrund ihrer mangelnden Präzision jedoch hoch umstritten. Nun hat die US-Zulassungsbehörde FDA im Schnellverfahren einen neuen Antikörpertest von Roche zugelassen. Der Konzern verspricht, den Blutplasmatest schon im Mai in zweistelliger Millionenstückzahl fertigen zu können. Die Unispitäler Genf, Zürich und Basel haben als Referenzlabore bereits erste Testkits erhalten.

Roche-Chef Severin Schwan geht im Gespräch mit dieser Zeitung auf alle Kritikpunkte an den bisherigen Antikörpertests ein – und lehnt sich weit aus dem Fenster: «Ich neige sonst nicht zu Superlativen, aber unser Test ist sensationell.»

Knackpunkt Treffsicherheit

Er führt dazu aus: «Unser Test hat eine Spezifität von 99,8 Prozent, das heisst, in 99,8 Prozent alle Fälle schlägt der Test nicht an, wenn jemand nicht infiziert war.» Die Spezifität ist eine von zwei entscheidenden Kennziffern. Die zweite ist die Sensitivität: Sie sagt aus, dass der Test erkennt, wenn jemand mit hoher Wahrscheinlichkeit das Virus hatte.

Ein Beispiel: In einem abgeschirmten Dorf leben 1000 Menschen. 1 Prozent davon, also 10 Bewohner, waren mit Covid-19 infiziert. Hat ein Antikörpertest nur eine Spezifität von 99 Prozent, so schlägt der Test bei 1 Prozent aller Fälle positiv an, obwohl der Patient nicht infiziert war. Im Beispieldorf würde dieser Test also bei 10 Patienten positiv ausfallen, obwohl sie das Virus nicht hatten.

«Unser Test stellt die reiferen Antikörper fest, bei denen es eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Immunität gibt.» Severin Schwan, CEO von Roche

Sprich, die Zahl der falschen Testergebnisse ist in diesem Beispiel genauso hoch wie die Zahl der echten Fälle. Die Aussagekraft des Tests wäre damit so hoch wie der Wurf einer Münze. Roches Test dagegen, so verspricht Schwan jedenfalls, würde im Beispieldorf nur zwei falsche positive Ergebnisse hervorbringen, bei zehn tatsächlichen Infektionen.

Ein weiterer Kritikpunkt an Antikörpertests ist deren mangelhafte Validierung. Also, ob der Test anhand ausreichend Blutproben überprüft wurde, von denen man sicher weiss, ob sie Covid-19 hatten oder nicht. «Wir haben unseren Test mit über 5000 validierten Proben überprüft, unter anderem mit Proben aus der Berliner Charité», erklärt dazu Schwan.

Die Reaktion des Immunsystems ändert sich zudem im Lauf des Krankheitsverlaufs. Gerade zu Beginn einer Infektion sind die Antikörper oft noch nicht effektiv genug, das Virus auch wirklich zu bekämpfen. «Unser Test stellt die reiferen Antikörper fest, bei denen es eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Immunität gibt», sagt Schwan.

Existenz von Antikörpern kein Beweis für Immunität

Aber der Roche-Chef räumt ein, dass die Existenz von Antikörpern noch nicht damit gleichzusetzen ist, dass jemand auch tatsächlich immun ist. «Das müssen nun Langzeittests zeigen», sagt er. «Die ersten Daten dazu sollten in einigen Monaten vorliegen.» Die Erfahrung mit anderen Covid-Viren zeige indes, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit für Immunität gebe. Aber selbst dann bleibt noch unklar, wie lange die Immunität anhält.

Ist Roche dank des neuen Tests nun ein Krisenprofiteur? Schwan winkt ab: «Wirtschaftlich sind die Tests für Roche kein grosses Geschäft. Denn wegen der Pandemie ist das Geschäft mit anderen Tests stark rückläufig. Dieser Rückgang wird durch die Verkäufe der Covid-Antikörpertests vermutlich nicht kompensiert werden können.»