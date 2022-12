Am 14. März soll bei Roche Nestlé-Chef Mark Schneider neu in den Verwaltungsrat (VR) gewählt werden. Bei Roche sitzt traditionell ein Vertreter des Nahrungsmittelriesen im VR. Ausserdem soll die Immunologin Akiko Iwasaki, Professorin an der US-Eliteuni Yale, in den Roche-VR nachrücken. Sie hat in den USA während der Covid-Pandemie eine ähnliche Bekanntheit erlangt wie Christian Drosten im deutschsprachigen Gebiet. Bei Roche könnte sie die Forschung in diesem Bereich befeuern. (ish)