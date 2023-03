Eurovision Song Contest – Rockband Lord Of The Lost gewinnt deutschen Vorentscheid Die Rockband Lord Of The Lost soll das Fiasko der vergangenen Jahre für Deutschland am ESC richten.

1 / 1 Die Musiker Pi Stoffers, Niklas Kahl, Chris Harms, Gared Dirge und Klaas Helmecke von der Metal-Band Lord of the Lost nach ihrem Auftritt beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest ESC 2023. IMAGO/Panama Pictures

Die Rockband Lord of the Lost vertritt Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC). Mit ihrem Lied «Blood & Glitter» konnte sich die Gruppe aus dem Hamburger Stadtteil St. Pauli in der Nacht zum Samstag beim ESC-Vorentscheid deutlich durchsetzen. Lord of the Lost tritt nun am 13. Mai im ESC-Finale in Liverpool für Deutschland an.

Galten schon im Vorfeld als Favorit

Lord of the Lost galten im Vorfeld des Vorentscheids als Favorit unter den acht Startern. Nach der Abstimmung einer internationalen Jury aus acht Ländern lag die Gruppe allerdings nur auf Platz fünf; die Jury vergab die Hälfte der insgesamt zu vergebenden Punkte. Bei der Publikumsabstimmung lag die Gruppe aber dann so weit vorn, dass sie auch insgesamt die meisten Punkte holte.

Grossbritannien ist Gastgeber des diesjährigen ESC, obwohl es 2022 nur auf dem zweiten Platz hinter der ukrainischen Band Kalush Orchestra landete. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wollte die europäische Rundfunkunion EBU anders als üblich das ESC-Finale aber nicht im Land des Vorjahressiegers stattfinden lassen.

AFP/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.