Mangel an Bussen und Fahrern – Rockbands müssen Tourneen absagen Eigentlich sollte das Geschäft mit Konzerten jetzt wieder richtig losgehen. Doch die Preise für Tourbusse sind auf Rekordhöhe. Erste Bands mussten ihre Gigs schon absagen. Thomas Fromm

Tourbusse in Reih und Glied bei einem Festival in Kalifornien. Seit der Pandemie sind sie Mangelware. Foto: Andie Mills (Alamy Stock Photo)

Vor ein paar Jahren gab der Gitarrist der britischen Ur-Punk-Band The Damned, Captain Sensible, ein Interview. Nicht irgendwo, nicht an irgendeiner Bar, sondern im Tourbus der Band. Der Captain hockte in kurzen Hosen und grauen Wollsocken gemütlich auf seiner Schlafkoje, daneben ein Kühlschrank voller Bierdosen, von denen er an diesem Abend einige herauszog. Gemütlich hatten sie es sich hier gemacht, die Briten. Wenn man schon Abend für Abend ein Konzert geben muss, wenn man wochenlang in Europa unterwegs ist, jeden Tag an einem anderen Ort, dann wird so ein Tourbus Ersatz für alles Mögliche. Die eigene Wohnung, das Pub, das Tourbüro, die Partyzone, eine Art Wohngemeinschaft mit angeschlossenem Proberaum.