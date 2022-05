Kommentar zum Prozess in Bern – Rockerbanden sind eine Gefahr für die Schweiz Hells Angels und Bandidos liefern sich nun auch in der Schweiz einen Bandenkrieg. Es geht um Geld, Macht und Kontrolle. Meinung Philippe Reichen

Bandidos-Motorrad-Rocker unterstützen Kumpels, die wegen einer Schiesserei in Belp vor dem Berner Regionalgericht stehen. Foto: Keystone

Es waren bedrohliche Szenen, die sich am frühen Montagmorgen in der Berner Innenstadt abspielten. Motorrad-Rocker der Banden Hells Angels und Bandidos konnten stundenlang nur durch ein riesiges Polizeiaufgebot davon abgehalten werden, aufeinander loszugehen, während sich ihre Kumpels wegen einer Schiesserei in Belp vor dem Berner Regionalgericht verantworten mussten. Die Rocker bewarfen sich mit Steinen. Wäre die Polizei nicht mit Gummischrot und Tränengas dazwischengegangen, hätte es viele Verletzte und vielleicht auch Tote gegeben.

Mit den Szenen vor dem Gerichtsgebäude wurde bloss öffentlich, was sich seit Jahren im Verborgenen abspielt. Das Gewaltpotenzial der Banden nimmt zu. Hells Angels und Bandidos tragen mittlerweile auch in der Schweiz einen veritablen Krieg aus. Erst vor wenigen Tagen schossen Motorrad-Rocker in einer Genfer Bar um sich. Überwachungskameras haben die Wildwest-Szene aufgenommen. Nur dank glücklicher Umstände wurde niemand verletzt.

Wer kein Schutzgeld zahlt, muss damit rechnen, mit mehr oder weniger legalen Mitteln fertiggemacht zu werden.

Für die Strafverfolger sind die Motorrad-Gangs ein grosses Problem. Die Behörden kennen das Milieu aber ziemlich genau und überwachen es entsprechend. Gruppen, die auch in der Schweiz präsent sind, waren im Ausland unter anderem in Gewalt- und Vermögensdelikte sowie Widerhandlungen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz involviert. Die Hells Angels wollen in Bereichen, in denen sie tätig sind, einen Teil des Marktes beherrschen. Die Polizei hat offenbar Kenntnis davon, dass Hells Angels von Konkurrenten Schutzgelder einkassieren. Wer nicht zahlt, muss damit rechnen, mit mehr oder weniger legalen Mitteln fertiggemacht zu werden.

Genau das ist der Grund, warum sich die Hells Angels und die Bandidos gegenseitig bekämpfen. Die Bandidos versuchen, sich von Deutschland her in der Schweiz zu etablieren und in denselben Branchen Fuss zu fassen, die die Hells Angels besetzen. Diese verteidigen das Territorium, das sie als das ihre betrachten. Die Tatsache, dass die Rocker ihren Bandenkrieg nun sogar vor einem Gerichtssaal fortführen, darf die Justiz nicht unterschätzen. Andernfalls drohen in der Schweiz Bandenkriege, wie sie in Nachbarländern schon heute gang und gäbe sind.



Philippe Reichen ist seit 2012 Westschweizkorrespondent mit Sitz in Lausanne. Er hat an den Universitäten in Zürich und Freiburg im Breisgau Geschichte, Philosophie und Allgemeines Staatsrecht studiert. Mehr Infos @PhilippeReichen

