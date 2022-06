Sperrzone und Personenkontrollen

Gerichtsverhandlungen gehen in der Regel für die Bevölkerung kaum wahrnehmbar vonstatten. Nicht so in diesem Fall. Seit Wochen laufen bei den Berner Sicherheitsbehörden die Vorbereitungen für den Tag der Urteilseröffnung auf Hochtouren.

Das Areal rund ums Amthaus ist seit dem frühen Donnerstagmorgen eine Sperrzone. Zu Fuss ist der Zugang in den abgesperrten Bereich bloss für Anwohnende, Geschäftstreibende und Kunden möglich sein. Die Polizei führt deshalb verschärfte Fahrzeug- und Personenkontrollen durch. Damit die Strassen rund ums Gerichtsgebäude am Tag des Urteils auch sicher leer sind, galt zum Teil bereits ab Mittwochmittag ein Parkverbot. Die Drogenanlaufstelle an der Hodlerstrasse etwa wird aufgrund der Komplikationen heute gleich geschlossen bleiben.

Dass ein derart grosses Polizeiaufgebot offenbar nötig ist, zeigten die ersten Prozesstage Ende Mai. Rund 200 Rocker der verfeindeten Gruppen Hells Angels und Bandidos lieferten sich vor dem Amthaus Scharmützel. Dabei flogen auch faustgrosse Steine. Die Polizei setzte Gummischrot, Wasserwerfer und Hunde ein, um die beiden Lager voneinander fernzuhalten. Die Achse Lorraine-Hauptbahnhof war während mehreren Stunden für den Verkehr gesperrt. (mib)