Podcast zum Schweizer Fussball – Spanien krönt sich, Probleme im Cup und wunderbare Transfers Kann die Women’s Super League von der WM profitieren? Warum hat der Schweizer Cup ein Imageproblem? Und wie viele Transfers dürfen es beim FC Basel noch sein? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Es ist eine verrückte Geschichte. Da boykottieren die besten Spielerinnen erst das Nationalteam. Dann kehren einige zurück – andere aber nicht. In den entscheidenden Spiele steht die Ersatztorhüterin im Tor, die auch im Club nur die Nummer 2 ist. Und am Ende gewinnt Spanien trotzdem den Weltmeistertitel – und dann erfährt Torschützin Olga Carmosa, dass ihr Vater einen Tag vor dem Finalspiel gestorben ist.

In der aktuellen Ausgabe unseres Fussballpodcasts ist aber nicht nur das Endspiel zwischen Spanien und England Thema. Wir fragen uns auch, ob die Schweizer Women’s Super League vom Interesse profitieren wird, das die WM auch in der Schweiz erzeugt hat. Thomas Schifferle befürchtet, dass sich in der Schweiz wenig bewegen wird. Und er sagt: «Wer sich wirklich engagieren will, der konsumiert nicht einfach vor dem TV, sondern der geht wirklich an die Spiele dieser Liga. Damit es eben mehr als die üblichen 300 Menschen hat, die sich die Partien anschauen.»

Ausserdem reden wir darüber, warum der Schweizer Cup zwar 14’000 Menschen an ein Spiel zwischen dem FC Breitenrain und den Young Boys bringt, aber gleichzeitig keine Sponsoren findet. So, dass ein Cupspiel für den Gastgeber tatsächlich zu einem Minusgeschäft werden kann. Wir besprechen den Stand der Schweizer Clubs im Europacup. Und wir schauen uns die letzten Transfers in der Super League an.

Wann welches Thema besprochen wird

01:44 WM 2023

19:00 Women's Super League

26:45 Schweizer Cup

40:25 Schweizer im Europacup

48:02 Letzte Transfers in der Super League

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

