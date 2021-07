Petition gegen SP-Schulpräsident – Rodriguez soll auf Abfindung verzichten Der abtretende Präsident der Kreisschulbehörde Uto, Roberto Rodriguez, erhält 650’000 Franken Abgangsentschädigung. Das will die SVP verhindern. Daniel Schneebeli

Vowurf der «Vetterliwirtschaft»: Roberto Rodriguez wäre in der Schule Falletsche Schulleiter geworden – gewählt von der Behörde, die er selbst präsidiert.

Ein knappes Jahr vor den Gemeindewahlen nutzt die Stadtzürcher SVP den umstrittenen Abgang von SP-Schulpräsident Roberto Rodriguez, um gegen die linke Vorherrschaft in der Stadt Zürich anzukämpfen. Rodriguez hat auf Ende August seinen Rücktritt als Schulpräsident erklärt und sich gleichzeitig auf einen Schulleiterjob in seinem eigenen Schulkreis beworben. Darauf ist er von der Kreisschulbehörde Uto, die er selber präsidiert, gewählt worden.

Nach einem Bericht dieser Zeitung geriet Rodriguez deswegen so sehr unter Druck, dass er nun auf den Schulleiterjob verzichtet. Als 56-jähriger abtretender Schulpräsident hat Rodriguez zudem Anrecht auf eine Abgangsentschädigung von 3,5 Jahreslöhnen, was in seinem Fall gut 650’000 Franken entspricht. Das sichert ihm eine städtische Personalverordnung zu.

Über 1000 Unterschriften

Die SVP hat nach einer grossen Empörungswelle in der Zürcher Bevölkerung eine Onlinepetition lanciert. Unter dem Titel «So nicht, Herr Rodriguez!» schreibt die Volkspartei: «Die städtischen Genossen wissen nicht mehr, was anständig ist, und zocken uns ab. So kann es nicht weitergehen.» Weiter beschwert sie sich darüber, dass die Stadt Zürich jedes Jahr Millionen aus dem kantonalen Finanzausgleich bekommt.

Roberto Rodriguez (SP) soll eine Abgangsentschädigung in der Höhe von 650’000 Franken erhalten. Foto: PD

Die SVP fordert Rodriguez auf, nach seinem Verzicht auf den Schulleiterjob auch noch auf seine Abfindung zu verzichten. Gegenwärtig ist im Gemeinderat ein Vorstoss hängig, der die Abgangsentschädigungen für Behördenmitglieder generell kürzen will. Am Samstagnachmittag hatten bereits über 1000 Personen die Petition unterschrieben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.