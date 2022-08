Comeback nach Politskandal – Rodriguez wird Schulleiter auf dem Land Ex-Schulkreispräsident Roberto Rodriguez (SP) erhitzte wegen einer hohen Abgangsentschädigung die Gemüter. Nun hat er einen neuen Job. Lisa Aeschlimann

Vorwurf der «Vetterliwirtschaft»: Roberto Rodriguez wäre in der Schule Falletsche Schulleiter geworden – gewählt von der Behörde, die er selbst präsidiert. Illustration: Ruedi Widmer

687’131 Franken – so viel erhielt Roberto Rodriguez (SP), als er letzten Sommer als Schulpräsident zurücktrat, weil er zum neuen Schulleiter für das Sekundarschulhaus Falletsche in Zürich gewählt worden war. Die Stadtzürcher Schulkreisbehörde, die er selbst präsidierte, hatte ihn in diese Stelle gewählt.

Der Aufschrei war gross, als diese Zeitung darüber berichtete. Von mehreren Seiten wurde ihm Vetterliwirtschaft vorgeworfen. Die SVP lancierte eine Petition, die verlangte, dass der SPler auf die Abfindung verzichtet. Rodriguez verzichtete unter öffentlichem Druck zwar auf die Schulleiterstelle, nicht aber auf die Abgangsentschädigung, und tauchte unter.

Geriet in die Kritik für die hohe Abgangsentschädigung: Roberto Rodriguez. Foto: PD

Jetzt gibt der 57-Jährige sein Comeback. Wie das Branchenportal «Inside Paradeplatz» berichtet, wird Rodriguez doch noch Schulleiter – und zwar in der Primarschule Nassenmatt in Aesch bei Birmensdorf. Der bisherige Schulleiter Bernhard Schmidt wechselt an eine Privatschule.

Der zuständige Schulpflegepräsident sagt gegenüber dem Branchenportal, Rodriguez habe im Auswahlverfahren «sowohl durch seine fachlichen Fähigkeiten als auch in verschiedenen Gesprächen mit Mitarbeitenden der Schulpflege überzeugt.»

Behördenmitglieder erhalten kaum noch «goldene Fallschirme»

Die hohe und im Gesetz vorgeschriebene Abgangsentschädigung Rodriguez’ hat auch politisch viel Wirbel ausgelöst und die Praxis geändert: In Zürich erhalten die meisten Behördenvertreterinnen und -vertreter ab September keine Abfindungen mehr. Mit grosser Mehrheit hatte der Gemeinderat dies im März beschlossen.

Nur Stadtratsmitglieder sollen künftig noch etwas bekommen – aber deutlich weniger, als bis anhin möglich war.

Lisa Aeschlimann ist Redaktorin im Ressort Zürich. Sie schreibt schwerpunktmässig über Sicherheitspolitik, Kriminalität, Polizei und Justiz. Mehr Infos @lisaaeschlimann

Fehler gefunden?Jetzt melden.