Zum Tod von «Mr. Glückskette» – Roland Jeanneret brachte die Menschen mit Charme zum Reden Er war eine prägende Stimme beim Schweizer Radio und langjähriger Sprecher des Hilfswerks Glückskette. In seinem Leben hat Roland Jeanneret viele miteinander ins Gespräch gebracht. Markus Dütschler

Roland Jeanneret initiierte im Kornhauskeller den «Mäntig-Apéro». Die Gesprächsrunde wurde in Bern zur Institution. Foto: Stefan Anderegg (Archiv)

Der Berner Journalist Roland Jeanneret ist im 75. Altersjahr überraschend gestorben. Der Tod übermannte ihn nicht im Ruhestand, denn dieses Wort kannte er nicht. Seine Agenda war immer noch voll. So verfasste er Bücher, etwa zum 50-Jahr-Jubiläum der Mondlandung von 1969 oder über die Forscherdynastie Piccard. Er arbeitete auch als Reiseleiter und fotografierte leidenschaftlich.

In früheren Jahrzehnten, als es noch keine Privatradios gab, vernahmen die Hörerinnen und Hörer des Schweizer Radios am Mittagstisch oft seine Stimme, moderierte er doch die beliebte Sendung «Rendez-vous». Selbst wenn sich auf der Welt schlimme Dinge ereignet hatten, fühlten sie sich vom Moderator an der Hand genommen. Es bestand somit kein Grund, in Hoffnungslosigkeit zu versinken.