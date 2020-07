Neue Technik im Flughafen Zürich – Rolltreppen, bei denen sich die Handläufe selbst desinfizieren Der Flughafen Zürich setzt auf eine neues System bei den Rolltreppen: Es soll Besucher vor dem Coronavirus schützen. Thomas Zemp

Der Flughafen will vorerst 16 der 100 Rolltreppen mit dem selbstdesinfizierenden System ausrüsten. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Es sind zwar bei weitem noch nicht so viele Passagiere wie zu normalen Zeiten, die den Flughafen Zürich fürs Reisen nutzen. Doch diesen will er auch in Zeiten der Corona-Pandemie ein möglichst sorgenfreies Erlebnis bieten. Darum haben die Verantwortlichen zahlreiche Desinfektionsspender installiert, sie setzen aber neuerdings auch Putzroboter ein.