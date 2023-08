Trumps interner Rivale – Ron DeSantis fällt weit zurück Er galt als der Republikaner, der Donald Trump schlagen kann. Doch die Umfragewerte von Ron DeSantis sind miserabel, die Auftritte schlecht – und jetzt geht ihm auch noch das Geld aus. Christian Zaschke aus New York

Will Trump rechts überholen – ohne Erfolg: Ron DeSantis (Des Moines Iowa, 28. Juli). Foto: Sergio Flores (AFP)

Dass es nicht so weitergehen kann, hat Ron DeSantis offenbar eingesehen. Der Gouverneur von Florida würde gern Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden, und da seine bisherigen Bemühungen bei den Wählerinnen und Wählern auf allenfalls mässiges Interesse stiessen, hat er sich ein paar grundlegende Neuerungen überlegt.



Die wichtigsten: Er spricht nicht mehr ausschliesslich mit Medien am rechten Rand, die ihm wohlgesinnt sind. Er spricht mit dem Wahlvolk, also den Menschen, die für ihn stimmen sollen. Er hat die mäandernde und zu lange Rede radikal gekürzt, die er regelmässig wortgleich auf Wahlkampfveranstaltungen hielt. Er tritt auf kleineren Veranstaltungen auf, bei denen er Bürgernähe zu demonstrieren versucht.