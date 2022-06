Vor Portugal - Schweiz – Ronaldo wird älter – aber seine Nachfolger lauern längst Die Überfigur beim Schweizer Gegner vom Sonntag sass zuletzt auf der Bank. Doch angesichts seiner Nachfolger in der Offensive müssen sich die Portugiesen nicht sorgen. Marcel Rohner

Ungewohnte Rolle: Gegen Spanien spielte Cristiano Ronaldo gerade mal eine halbe Stunde. Foto: Jose Manuel Vidal (EPA)

28 Minuten. So lange spielte Cristiano Ronaldo am Donnerstag gegen Spanien. Das ist wichtig, weil es sich dabei um seinen kürzesten Einsatz für das Nationalteam handelt, seit er, Achtung, in einem Testspiel gegen Moçambique am 8. Juni 2010 ebenfalls nur eingewechselt wurde – ausgenommen übrigens den EM-Final 2016, als er nach 25 Minuten verletzt rausmusste.