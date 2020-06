In Zürich, der Stadt mit viel Lebensqualität, mit Wasser wie grünes Glas und den Alpen sichtbar am Horizont, liegen auch die roten Markierungen auf den Radwegen, dort, wo Menschen auf Fahrrädern von Lastwagen übersehen und angefahren wurden.

Als ich jünger war, war das Bewusstsein über die Endlichkeit meines Lebens nur schwach vorhanden in mir; so bin ich mit Kopfhörern, darin Nina Simone, über den Helvetiaplatz gefahren. Das Leben an sich war zu jener Zeit ein Videoclip, ich in Zeitlupe und um mich viel Wind, auf der Suche nach mir und meinem Glück. Und ja, oft ohne Licht, ohne Helm, ohne Handzeichen und bei Rot über die Kreuzung und kopflos und dumm.