Vandalismus in Meilen – Rowdys missbrauchen Weizenfeld als Rennbahn Am Wochenende haben Unbekannte mit einem Offroader ein Weizenfeld von Lukas Bussinger am Vorderen Pfannenstiel verwüstet. Der Meilemer hat Anzeige erstattet. Fabienne Sennhauser

Lukas Bussinger begutachtet den Schaden, den ein Unbekannter mit einem Geländefahrzeug in seinem Weizenfeld angerichtet hat. Foto: Fabienne Sennhauser

«Eine Sauerei.» Anders kann Lukas Bussinger das, was ihm widerfahren ist, nicht beschreiben.

In der Nacht auf Sonntag hat sich ein Vandale mit seinem Fahrzeug auf dem Weizenfeld des Meilemer Landwirts ausgetobt. Davon zeugen zahlreiche tiefe Reifenspuren. Mehrmals hat der oder die Unbekannte das offenbar geländegängige Fahrzeug im Kreis driften lassen und sogenannte Donuts in den Acker in unmittelbarer Umgebung des Ausflugsrestaurants Vorderer Pfannenstiel gepflügt.

Besonders bitter: Im November hatte Bussinger auf dem gut 1,8 Hektaren grossen Feld Winterweizen gesät. Der Vandalenakt dürfte demnach auch Auswirkungen auf die Ernte von Bussinger haben.