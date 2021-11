Weltklimagipfel in Glasgow – Royals reden den Staatschefs ins Gewissen Gleich drei Generationen aus dem britischen Königshaus fordern radikale Massnahmen gegen den Klimawandel. Die Queen ermunterte die hohen Gäste in Schottland, endlich «echte Staatskunst zu demonstrieren». Peter Nonnenmacher aus London

Seit Jahren engagiert für den Umweltschutz: Der britische Thronfolger Prinz Charles unterhält sich in Glasgow mit Indigenen aus dem Amazonasgebiet. Foto: Chris Jackson (AFP)

Zwei Tage Gipfeltreffen hat man hinter sich gebracht in Glasgow. Viele grosse Worte und eindringliche Warnungen sind zu hören gewesen. Ein Abkommen zum Stopp der Entwaldung ist immerhin geschlossen und selbst von Brasilien unterzeichnet worden. US-Präsident Joe Biden hat sein Land erneut auf ehrgeizigere Ziele festgelegt. China und Indien haben zumindest Zieldaten für ein «Net-Zero»-Plansoll veröffentlicht – auch wenn diese Daten, 2060 und 2070, weit in der Zukunft liegen. Über vieles, wie über die von den ärmsten Ländern geforderte Finanzhilfe in hundertfacher Milliardenhöhe, wird noch gerungen, bevor COP 26 Ende nächster Woche zum Abschluss kommt. (Hier geht es zum Ticker zur Klimakonferenz.)