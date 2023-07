Urteil wegen sexuellen Missbrauchs – Rückschlag für Trump: Zivilprozess wird nicht neu aufgerollt Die Anwälte von Donald Trump sind mit ihrem Antrag vor einem New Yorker Richter abgeblitzt. Dieser stützt das Urteil der Geschworenenjury im vergangenen Mai.

Rückschläge auf juristischer Ebene: Der Richter in New York sieht nicht ein «ernsthaft falsches Ergebnis» der Geschworenen beim Missbrauchsprozess gegen Donald Trump. Foto: Charlie Neibergall (AP/Keystone/Archiv)

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss einen weiteren juristischen Rückschlag hinnehmen. Ein Richter in New York lehnte am Mittwoch einen Antrag der Anwälte von Trump ab, einen Zivilprozess wegen sexuellen Missbrauchs neu aufzurollen. Die Geschworenen seien in diesem Prozess, anders als von Trumps Anwälten behauptet, nicht zu einem «ernsthaft falschen Ergebnis» gekommen, entschied Richter Lewis Kaplan übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge.

Eine New Yorker Geschworenenjury hatte es im Mai als erwiesen angesehen, dass Trump die US-Autorin E. Jean Carroll 1996 in einem New Yorker Nobelkaufhaus angegriffen und sexuell missbraucht hatte. Den Vorwurf der Vergewaltigung wies die Jury zurück. Trump wurde zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von fünf Millionen Dollar (etwa 4,3 Millionen Franken) verurteilt.

Kurz nach der Verurteilung machte Carroll bekannt, dass sie erneut gerichtlich gegen den Ex-Präsidenten vorgehen werde. Als Grund nannte sie weitere Äusserungen Trumps nach dem Urteil. Der Beginn des Prozesses wurde von einem Bundesrichter in New York vorläufig auf den 15. Januar 2024 festgelegt. Trump klagt nun ebenfalls wegen Verleumdung gegen Carroll. Auch in mehreren anderen Fällen muss sich Trump, der bei den Präsidentschaftswahlen 2024 als Kandidat der Republikaner antreten will, mit Gerichten auseinandersetzen.

SDA/fal

